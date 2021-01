Chuck Norris : on sait pourquoi l'acteur a souhaité la bonne année aux commerçants bastiais

Chuck Norris, Corse de coeur ? Pas vraiment. Une vidéo de l'acteur américain souhaitant la bonne année aux Bastiais et en particulier aux commerçants de la ville a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Il s'agissait en réalité d'une opération publicitaire.

En effet, lorsque l'ancien acteur phare de Walker, Texas Ranger lance «Pace e salute», il lit un script fourni par l'association des Commerçants de Bastia. Ces derniers se sont rendus sur l'application Cameo, qui permet d'obtenir des messages personnalisés de stars contre de l'argent.

«On a passé en revue la liste des personnalités, en cherchant celle qui pouvait bien plaire à Bastia. Et Chuck Norris s’est imposé. C’était le choix le plus rigolo, tout le monde le connaît… Et puis ce n’était pas le plus cher !», explique à France 3 d'un air amusé Daniel Benedittini, président de l'association en question. En tout, il aura fallu débourser 328 euros pour cette petite dédicace d'un homme qui a marqué la pop-culture de son empreinte.

Le but était donc d'attirer l'attention tout en amusant ceux qui croisaient la publication. «Au niveau des restaurants, des lieux culturels, c’est vraiment tristounet. Et les dernières annonces du gouvernement ne sont pas vraiment rassurantes. Alors on croise les doigts, mais on ne se fait pas d’illusions», explique Daniel Benedittini. Et au vu des retours amusés des internautes, le pari est réussi.