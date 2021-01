Coronavirus : les amérindiens vaccinent en priorité ceux qui parlent les dialectes menacés

L'oppression des peuples amérindiens aux Etats-Unis a fragilisé leurs cultures et notamment leurs langues. A titre d'exemple, il ne reste aujourd'hui, et selon le Washington Post, que 2.000 personnes capables de parler le cherokee. Sachant qu'au moins 20 d'entre eux ont succombé au Covid-19, la tribu a décidé de vacciner en priorité les garants de cet héritage.

L'un des traducteurs des Cherokee de l'Oklahoma, John Ross, a été parmi les premiers à recevoir une injection. Ses propos, visant à justifier cette mesure, sont rapportés par le Washington Post : «Quand tous ceux qui parlent les langues natives auront disparus, ce sera à jamais perdu».

The Cherokee Nation reserved some of its first vaccines for Cherokee language speakers - and Meda Nix, though fearful, took it and put her faith in God. @MorningEdition @NPR https://t.co/0EJJoNTI5p

— Steve Inskeep (@NPRinskeep) January 4, 2021