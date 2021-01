Coronavirus : couvre-feu, vaccins, restaurants... ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex

Une prise de parole attendue. Jean Castex et Olivier Véran se sont présentés devant la presse ce 7 janvier pour faire le point sur l'épidémie de coronavirus et annoncer les nouvelles mesures pour les semaines à venir. Comme prévu, les restrictions ne s'allègent pas après les fêtes, d'autant plus avec l'apparition du variant britannique sur le territoire français.

La vaccination

Ceux qui souhaiteront se faire vacciner le pourront gratuitement, de manière non obligatoire. Le Premier ministre a rappelé que 200 millions de doses seront livrées tout au long de l'année. 78 millions doivent être livrées avant l'été, à condition que tous les vaccins soient validés par les autorités sanitaires. Les 15 millions de personnes âgées et souffrant de pathologies chroniques restent les prioritaires pour l'accès au vaccin. Jean Castex a assuré qu'il était plus difficile de vacciner les concernés et de s'assurer qu'ils sont bel et bien consentants, ce qui explique en partie la lenteur avec laquelle cette campagne a débuté.

Les personnes de plus de 75 ans pourront se faire vacciner à partir du lundi 18 janvier, alors que les professionnels de santé et les aides à domicile de plus de 50 ans peuvent déjà y prétendre. Pour s'inscrire, il est possible de prendre rendez-vous en ligne, en téléphonant au centre ou via un numéro national fourni dans les prochains jours. 300 centres de vaccination seront mis en place d'ici à la fin de la semaine prochaine. Les médecins, infirmiers et pharmaciens pourront inoculer les doses, de quoi atteindre le million de vaccinés avant le 31 janvier.

Un couvre-feu étendu

Jean Castex a rapidement annoncé que son gouvernement ne comptait pas baisser la garde pour reprendre le contrôle de l'épidémie. Les frontières avec le Royaume-Uni resteront fermées, et le couvre-feu aux mêmes horaires est donc repoussé jusqu'au 20 janvier au moins. 10 départements supplémentaires de l'Est de la France pourraient connaître eux aussi un couvre-feu à 18h. Les concernés seront annoncés demain pour une mise en oeuvre de la mesure pour dimanche 10 janvier.

L'ouverture des salles et des théâtres repoussée

Toutes «les activités et les équipements actuellement fermés» ne rouvriront pas dans les prochains jours. Le Premier ministre a expliqué qu'une reprise pour le début du mois de février sera étudiée d'ici à la fin du mois de janvier. Il en va de même pour les stations de sports d'hiver, puisque les remontées mécaniques resteront closes. Comme pour le monde de la culture, un point sera organisé le 20 janvier prochain afin de prendre une décision sur le sujet.

Concernant les salles de sport, les bars et les restaurants, le gouvernement n'estime pas envisageable une réouverture avant la mi-février. Des rencontres entre les filières touchées et des ministres doivent être organisées pour aider les entreprises mises en difficultés par la situation.

DES ARRÊTS DE TRAVAIL POUR LES CAS CONTACTS ET LES SYMPTÔMATIQUES

Pour toutes les personnes qui ont des symptômes ou qui se révèlent être cas contact, des arrêts de travail immédiats, sans jours de carence et avec indemnisation seront disponibles sur le site de l'assurance maladie.

Pas de confinement de prévu pour le moment

La fermeture des écoles n'est pas du tout envisagée, et ne le sera qu'en dernier recours, a assuré Jean Castex. Le Premier ministre indique ainsi redouter les effets secondaires pour les élèves. Face au nouveau variant britannique, qui commence à circuler en France, un confinement n'est pas encore envisagé, le couvre-feu restant la principale mesure de restriction.