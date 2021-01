Nancy Pelosi appelle à une destitution urgente de Donald Trump

La voix démocrate la plus importante du Congrès appelle à la destitution. Nancy Pelosi, leader de la majorité à la Chambre des représentants, a déclaré ce 7 janvier qu'il fallait écarter Donald Trump du pouvoir, et que cela représentait «une urgence de la plus haute importance».

Cette prise de parole intervient 24 heures après l'attaque du Capitole par des supporters du président actuel. La voix de la représentante californienne vient s'ajouter à de nombreuses déclarations allant dans le même sens, y compris du côté républicain.

«Le seuil franchi est d'une telle gravité qu'il n'est pas question que ce président soit autorisé à prendre des décisions», a-t-elle expliqué. Elle a ainsi exhorté Mike Pence et le cabinet présidentiel à invoquer le 25ème amendement, pour déclarer Donald Trump inapte à gouverner le pays. Pour rappel, il faut qu'une majorité du gouvernement suive le vice-président afin qu'une telle procédure soit valable.

Jamais une telle chose ne s'est produite dans l'histoire des Etats-Unis. Sans l'accord de Mike Pence, le Congrès peut lui aussi lancer une procédure de destitution, mais qui a de fortes chances d'échouer, comme ce fut le cas en février 2020. De plus, l'investiture de Joe Biden aura lieu le 20 janvier prochain, ce qui rend le délai pour un procès au Sénat particulièrement court. La tension à Washington risque donc de s'accentuer encore un peu plus dans les prochains jours.