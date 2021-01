Invasion du Capitole : 2 policiers suspendus, au moins 10 autres font l'objet d'une enquête

Apparus sur de nombreuses photos et vidéos prises lors de l'invasion du bâtiment, les policiers du Capitole américain font aujourd'hui l'objet d'enquêtes plus approfondies. Alors que leur implication dans l'événement est interrogée, deux agents ont déjà été suspendus et au moins 10 autres cas sont étudiés.

Tim Ryan, qui préside la commission en charge de superviser la police du Capitole, explique auprès de CNN qu'un agent a été surpris alors qu'il prenait un selfie avec l'un des émeutiers. Le deuxième cas de suspension concerne un policier qui portait un chapeau «Make America great again» et a été vu dirigeant les militants pro-Trump autour du bâtiment.

