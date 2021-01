Investiture de Joe Biden : Lady Gaga chantera l'hymne national

Contrairement au président sortant des Etats-Unis Donald Trump, le démocrate Joe Biden, vainqueur de l’élection, a toujours pu compter sur le soutien de nombreux artistes. Pour preuve, Lady Gaga chantera pour son investiture le 20 janvier, à Washington D.C, ainsi que Jennifer Lopez.

Sur les marches du Capitole - où la sécurité sera renforcée après les récentes violences -, l’interprète de «Poker Face» reprendra l’hymne national américain, «The Star-Spangled Banner», qu’elle a déjà chanté lors du Super Bowl en 2016, juste avant le début du match regardé par des millions de téléspectateurs à travers le monde. La star Jennifer Lopez devrait également prendre le micro lors de l’investiture.

The #InaugurationDay ceremony lineup is here!





Invocation - Fr. Leo O’Donovan



Pledge of Allegiance - Andrea Hall



National Anthem - @ladygaga



Poetry Reading - Amanda Gorman



Musical Performance - @JLo



Benediction - Rev. Dr. Silvester Beaman — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 14, 2021

Pour sa cérémonie en 2009, l’ancien président des Etats-Unis Barack Obama avait pu applaudir les performances d’Aretha Franklin, Shakira, U2, Stevie Wonder ou encore Bruce Springsteen. Pour sa seconde victoire, quatre ans plus tard, le mari de Michelle s’était octroyé les talents de Beyoncé. En ce qui concerne le républicain Donald Trump, ce fut plus compliqué, seuls des artistes moins connus ayant accepté de participer à la cérémonie.

A noter qu’une émission spéciale, présentée par l’acteur Tom Hanks le 20 janvier, réunira de nombreuses stars à l’instar de Justin Timberlake, et sera notamment retransmise sur de grandes chaînes du pays.