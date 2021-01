Sinatra, Jackson, Beyoncé... Quel président américain a eu la meilleure programmation musicale lors de son investiture ?

Des shows à l'américaine. Chaque investiture d'un nouveau président des Etats-Unis est rythmée par des performances musicales. Joe Biden y aura droit, tout comme ses prédécesseurs. Mais qui peut se targuer d'avoir eu le meilleur plateau, la crème de la crème de la chanson ?

Pour se faire son avis, le média américain The Recount a partagé sur son compte Twitter une image rappelant la programmation musicale des cérémonies d'investiture de plusieurs récents présidents américains, ainsi que celle de Joe Biden.

Let’s get down to business: Which inauguration would you attend? pic.twitter.com/DVBNZJc5gl — The Recount (@therecount) January 20, 2021

«A quelle investiture assisteriez-vous ?», a écrit The Recount en commentaire. Au vu des réponses des internautes, deux cérémonies semblent se détacher, mais aussi deux époques. D'une part, celle de Bill Clinton, en 1993, au plateau royal : Michael Jackson, Bob Dylan, Elton John, Aretha Franklin et Fleetwood Mac. D'autre part, celle de John F. Kennedy, en 1961, durant laquelle ont chanté Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Harry Belafonte, Sidney Poitier et Leonard Bernstein.

La cérémonie à venir pour Joe Biden, ce mercredi à 18h heure française, revient également régulièrement parmi les réponses des twittos. Lady Gaga y chantera l'hymne américain et Jennifer Lopez y effectuera «une prestation musicale». Un show suivra la cérémonie officielle, auquel participeront notamment Justin Timberlake, John Legend ou encore Bruce Springsteen.

Du beau monde avait également été là pour Barack Obama en 2009 : Beyoncé, Jay-Z, Stevie Wonder, Bruce Springsteen (déjà là à l'époque), Usher et Mary J. Blige.

Pour les derniers présidents républicains, le plateau musical était moins impressionnant. Ronald Reagan, en 1981, avait tout de même eu droit à Ray Charles et Frank Sinatra. En 2001, la tête d'affiche de l'investiture de George W. Bush était Ricky Martin.

La palme du show au rabais revient à Donald Trump, qui avait dû racler les fonds de tiroirs pour trouver des artistes d'accord pour célébrer sa prise de fonction. Aucune grande star n'avait accepté de venir. Il s'était donc retrouvé avec les chanteurs country Toby Keith et Lee Greenwood (déjà présent pour George W. Bush), le groupe de metal 3 Doors Down et le Choeur du tabernacle mormon.