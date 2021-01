Investiture de Joe Biden : Tom Hanks présentera une émission spéciale avec des stars

Les artistes s’apprêtent à fêter la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine. Au soir de l’investiture du démocrate le 20 janvier, une émission spéciale sera présentée en prime-time par l’acteur Tom Hanks, et réunira la crème de la musique, comme le chanteur Justin Timberlake.

Baptisé «Celebrating America», ce show exceptionnel sera retransmis dans tout le pays, de 20h30 à 22h heure de l'est, sur ABC, CBS, NBC, CNN et MSNBC, ainsi que sur la chaîne YouTube du comité d'investiture, Facebook ou encore Twitter.

En raison de la crise sanitaire et pour des questions de sécurité publique, les festivités qui se tiennent habituellement autour de la cérémonie d’investiture ont été annulées cette année. Cette émission télévisée, qui fera également office d'hommage aux «héros» en première ligne face à l’épidémie de coronavirus, verra la venue d’invités musicaux comme Jon Bon Jovi et Demi Lovato. D’autres noms devraient bientôt être confirmés.

I’m SO honored to announce that I will be joining @JoeBiden & @KamalaHarris for their special event, “Celebrating America” on January 20th at 8:30pm ET/PT I was left speechless when I was asked to perform! Tune in with various tv networks & live streaming services pic.twitter.com/YiYmQ43M51

— Demi Lovato (@ddlovato) January 13, 2021