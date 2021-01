La reine des corbeaux légendaires de la Tour de Londres a disparu

Depuis plusieurs semaines, Merlina, la reine des corbeaux de la Tour de Londres, manque à l’appel. La forteresse historique de la capitale du Royaume-Uni s’inquiète de ne pas la voir revenir.

La Tour de Londres a partagé la triste nouvelle via les réseaux sociaux, en postant une photo de Merlina sur Twitter. «Depuis qu’elle nous a rejoint en 2007, Merlina était notre souveraine incontestée du perchoir, la reine des corbeaux de la Tour. Elle manquera beaucoup à ses compagnons, au maître des corbeaux et à toute la communauté de la Tour», a déclaré le monument sur les réseaux. «Son absence prolongée nous indique qu’elle est probablement décédée», a indiqué la Tour.

We have some really unhappy news to share. Our much-loved raven Merlina has not been seen at the Tower for several weeks, and her continued absence indicates to us that she may have sadly passed away. (1/4) pic.twitter.com/ccwCIBfdlT

— The Tower of London (@TowerOfLondon) January 13, 2021