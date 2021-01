Investiture de Joe Biden : quel programme pour Donald Trump pour sa dernière journée de président ?

Le temps des au revoir. Donald Trump va quitter la Maison Blanche ce 20 janvier pour laisser sa place à Joe Biden. Refusant de reconnaître sa défaite, il n'assistera pas à la cérémonie d'investiture du démocrate.

Selon les informations obtenues par la presse américaine, il ne faudra pas s'attendre à des annonces explosives de dernières minutes ou à des signatures de décrets pouvant handicaper l'administration Biden. En effet, le milliardaire devrait quitter la capitale tôt dans la matinée en direction de la Floride et sa résidence de Mar-a-Lago.

D'après les informations de Bloomberg, une cérémonie pour marquer la fin du mandat est organisée à la Andrews Air Force Base à quelques kilomètres de Washington. C'est de là que s'envolera le président sortant. L'événement visant à lui dire au revoir devrait débuter aux alentours de 8h du matin. Tout le monde ne pourra pas s'y rendre puisque l'accès à la cérémonie est très limité et uniquement sur invitation d'après l'agence de presse américaine.

Son atterrissage en Floride devrait avoir lieu à 11h du matin, soit une heure avant la fin effective de son mandat. Après cela, il n'aura plus accès à l'avion Air Force One. En effet, la Constitution américaine veut que les mandats des présidents débutent et se terminent tous les quatre ans à midi précise. C'est donc à ce moment-là que Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment. Difficile de savoir quel est le programme immédiat de Donald Trump dans les jours qui suivront. Désormais domicilié en Floride après son départ de New York, il devrait y passer le plus clair de son temps.

