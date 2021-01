Pour la première fois depuis 200 ans, un nouveau pigment bleu a été découvert et va être commercialisé

En 2009, le chimiste américain Mas Subramanian a découvert de manière fortuite un nouveau pigment bleu, le premier depuis près de deux siècles. Onze ans plus tard, il a enfin été ajouté à la liste de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), et peut ainsi être commercialisé.

Professeur à l'Université d'état de l'Oregon, Mas Subramanian avait demandé à l’un de ses élèves de mélanger trois éléments chimiques : l’yttrium, l'indium et le manganèse, respectivement de couleur blanche, jaune, et noir. Il lui a ensuite demandé de les chauffer à 1 200°C dans le but d’étudier leurs propriétés électroniques.

En ouvrant le four six heures plus tard, il a alors découvert une substance d’un bleu intense et éclatant alors qu’il s’attendait à ce que cela ressorte marron ou noir. Pensant qu’il s’agissait d’une erreur, il a répété l’expérience plusieurs fois. Mais il a obtenu la même couleur à chaque fois. Il a ainsi compris qu’il venait de créer un nouveau pigment de bleu, 200 ans après la découverte du bleu cobalt.

En référence aux trois éléments qui composent le mélange, il a décidé de le baptiser «YInMn». Quelques années plus tard, en 2016, la Shepherd Color Company ainsi qu'une entreprise autralienne ont acheté la licence permettant de commercialiser le pigment. Et en 2017, la société Crayola a même sorti un crayon inspiré de cette teinte.

Il faut toutefois débourser une coquette somme pour se l’offrir. La gérante de l’une des rares boutiques aux Etats-Unis vendant la peinture a indiqué qu’un pot de 40 ml est vendu 179,40 dollars, soit environ 148 euros, rapporte VL Média. C’est six fois plus cher que le tube d’acrylique le plus onéreux du magasin.