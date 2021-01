États-Unis : un maire fait appel au gérant d’un fast-food pour fluidifier le drive des vaccinations

Face à des problèmes d’organisation du drive d’un site de vaccination à Mount Pleasant, en Caroline du Sud, aux États-Unis, le maire de la ville a fait appel à un professionnel du domaine : le gérant d’un fast-food de la région, connu pour l’efficacité de son drive.

«Quand vous avez besoin d’aide, faites appel aux pros», a commenté Will Haynie, le maire de Mont Pleasant, en publiant une vidéo du gérant du fast-food Chick-Fil-A, Jerry Walkowiak, supervisant le drive de vaccination de la ville. «Nous avons demandé de l’aide à Jerry Walkowiak après un problème informatique du centre de vaccination», a précisé le maire, rapport le site d’information Business Insider. La firme est notamment réputée pour l’efficacité de son drive.

Chic Fil A manager Jerry Walkowiak donating his professional drive thru experience to help our vaccination program in Mt Pleasant today. When you need help, call the pros. pic.twitter.com/63RvcVR8KJ — Will Haynie (@willhaynie) January 22, 2021

Un précieux gain de temps, selon le maire de la ville, qui a affirmé à Fox LA que grâce à la méthode du gérant de fast-food, l’attente a été réduite d’une heure à moins de 15 minutes pour recevoir sa dose de vaccin.

La ville s’est félicitée d’avoir donc pu vacciner 1.000 patients le 22 janvier, lors de cette distribution via le drive, qui d’adressait aux personnes âgées de plus de 70 ans, aux soignants et aux personnes atteintes de pathologies chroniques.

Les États-Unis ont déjà vacciné plus de 22 millions de personnes, mais le pays rencontre des problèmes logistiques pour l’acheminement des doses à travers le pays. Le géant Amazon a par ailleurs proposé son aide au nouveau président Joe Biden pour acheminer les vaccins plus rapidement. Ce dernier a par ailleurs estimé que tous les Américains auraient accès au vaccin au printemps, et que le pays serait proche de «l’immunité collective» à l’été.