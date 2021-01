Les frontières de la Nouvelle-Zélande resteront en grande partie fermées en 2021

En matière de gestion de la pandémie, la Nouvelle-Zélande fait figure de bon élève et n'a pas l'intention que ça change. Ce mardi 26 janvier, la Première ministre, Jacinda Ardern, a indiqué que les frontières du pays resteraient fermées pendant une grande partie de l'année 2021. Le temps de s'assurer de l'efficacité des vaccins à l'échelle mondiale.

«Compte tenu des risques dans le monde et de l'incertitude quant aux campagnes internationales de vaccination, nous pouvons nous attendre à ce que nos frontières soient affectées sur une large partie de l'année», a-t-elle annoncé en conférence de presse.

New Zealand's borders will remain closed for most of this year as the Covid-19 pandemic rages on, but the country will pursue travel arrangements with neighbouring Australia and other Pacific nations, Prime Minister Jacinda Ardern said https://t.co/bvxggEHjSb

— CNN International (@cnni) January 26, 2021