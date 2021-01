Joe Biden met l'accent sur le climat une semaine après son arrivée au pouvoir

Une journée sous le thème du climat. Une semaine jour pour jour après son investiture et le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris, Joe Biden compte dévoiler de nouvelles actions ce 27 janvier pour endiguer la crise climatique.

Le président prendra la parole après une conférence de presse de John Kerry, envoyé spécial américain pour le climat. L'objectif est de placer l'environnement comme l'un des principaux objectifs de son mandat. Pour ce faire, Joe Biden va notamment annoncer la création d'un sommet sur le sujet, organisé sur le territoire américain. Celui-ci aura lieu le jour de la Terre, à savoir le 22 avril.

Mais ce n'est pas tout. Comme chaque jour ou presque depuis son arrivée au pouvoir, le démocrate va signer un décret présidentiel. Celui-ci concernera la lutte contre le changement climatique, une «priorité de sécurité nationale». Le décret aura notamment pour conséquence d'entamer un chemin vers la neutralité carbone d'ici à 2050 ou encore la conservation d'au moins 30% des terres et océans américains.

Les citoyens seront appelés à la contribution, puisque Joe Biden «appelle à la mise en place d'une initiative pour un corps civil climatique». Le but affiché est de «mettre une nouvelle génération d'Américains au travail pour conserver et restaurer les terres publiques et les eaux, accélérer la reforestation, améliorer la capture des émissions carboniques dans le secteur agricole», explique la Maison Blanche dans un communiqué.

Après le retour dans l'accord de Paris et l'arrêt du projet d'un oléoduc entre les Etats-Unis et le Canada, Joe Biden va donc dans le sens de sa campagne. Cependant, pour le moment, aucune mention n'a encore été faite du fameux «plan Biden», qui consiste à investir 2.000 milliards sur la durée de son mandat pour contrer le changement climatique et les inégalités environnementales dans le pays. Parmi les mesures promises, on retrouve l'objectif de contrôler les entreprises d'énergies fossiles ou encore la lutte pour assurer une eau propre à tous les Américains après les scandales de pollution dans le Michigan ou le New Hampshire.

Pas de Green New Deal

Avec la majorité démocrate au Congrès, Joe Biden ne devrait pas avoir trop de difficultés à faire avance son agenda de ce côté-là, mais pourrait se retrouver face à une aile gauche de son parti qui demande plus d'actions. Les partisans de Bernie Sanders réclamaient ainsi l'instauration d'un plan plus ambitieux, le «Green New Deal», qui est rejeté par l'actuel président. Reste à savoir si un entre-deux sera trouvé sur le sujet dans les mois à venir, ou si Joe Biden restera sur sa ligne.

Du côté de l'opposition républicaine, nul doute que les critiques seront nombreuses. Une bonne partie des républicains estime en effet que ces mesures ne sont que peu efficaces pour l'environnement, et peuvent s'avérer catastrophiques pour l'emploi. «L'accord raté de Paris va faire mal aux familles américaines pendant que la Chine et la Russie vont augmenter les émissions», déclarait par exemple Mitch McConnell, leader des républicains au Sénat, le 21 janvier.

The failed Paris deal will hurt American families while China and Russia grow emissions.





The Keystone cancellation will kill union jobs and hurt U.S. energy security.





And a proposal to gut immigration enforcement and give blanket amnesty?





Rough "day one" for American workers. — Leader McConnell (@LeaderMcConnell) January 21, 2021

Et les désaccords devraient se poursuivre dans la semaine, puisque ce 28 janvier, Joe Biden devrait autoriser les ONG internationales recevant de l'argent public à soutenir l'avortement. Une mesure qui oppose les deux camps depuis des décennies.

