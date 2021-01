Le rappeur T.I accusé de trafic sexuel

Le rappeur américain T.I et son épouse Tameka Cottle (dite «Tiny») sont accusés de trafic sexuel. Ils utiliseraient l'argent et la drogue pour obtenir des faveurs sexuelles de certaines femmes.

Au total, une quinzaine de personnes ont témoigné contre le couple. Leurs histoires ont été rassemblées par Sabrina Peterson, entrepreneuse américaine. Celle-ci a côtoyé T.I et Tiny pendant plusieurs années et accuse le rappeur de 40 ans de l'avoir menacée avec un revolver.

Tous les témoignages ont été diffusés en Stories Instagram par Sabrina Peterson. «Tiny et T.I m'ont proposé de coucher avec eux en échange d'argent», raconte par exemple une victime, âgée de 19 ans à l'époque. «J'ai été droguée. J'étais inconsciente, mais je me suis réveillée quelques fois au cours de la nuit parce que je saignais du vagin, j'étais complètement meurtrie. T.I a couché avec moi sans protection et m'a donné une maladie sexuellement transmissible incurable.»

«T.I est un monstre»

Une autre femme détaille une soirée organisée par T.I et Tiny en 2016 : «Ils avaient confisqué les téléphones de tout le monde, donné de la drogue et décrété que seules les personnes qui se déshabillaient pouvaient rester. (...) J'ai vu T.I passer de chambres en chambres pour voir toutes les filles. L'une d'entre elles pleurait parce qu'elle voulait partir, mais il refusait de lui donner son téléphone pour qu'elle puisse appeler un Uber. A un moment, T.I a demandé à la sécurité de "dégager cette pute hors du lit" parce qu'elle était trop défoncée pour pouvoir marcher. Ils l'ont laissée dans une baignoire.»

Avant de conclure : «T.I est un monstre. Il utilise son influence et son argent pour manipuler les gens, et Tiny est son arme secrète.» L'épouse du rappeur aurait en effet «appâté» plusieurs jeunes femmes pour ensuite les présenter à son époux. «Elle agissait comme si elle était mon amie», se souvient une jeune femme, qui rêvait de devenir rappeuse. «Elle faisait comme si elle était intéressée par ma musique, tout ça pour que son mari puisse coucher avec moi.»

T.I et Tiny ont nié toutes les accusations. Ils ont expliqué dans un communiqué, transmis ce 29 janvier, qu'ils avaient des problèmes avec Sabrina Peterson depuis «presque dix ans» et qu'elle cherchait à leur nuire.