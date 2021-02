Manifestations en Russie : Vladimir Poutine est-il menacé ?

Les prémices d’un mouvement de grande ampleur en Russie ? Plus de 5.300 personnes ont été arrêtées, ce dimanche, durant les manifestations pour demander la libération de l’opposant au Kremlin Alexeï Navalny, dont 1.800 dans la capitale Moscou.

Selon l’ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations, les arrestations en dehors de la capitale russe ont surtout eu lieu à Saint-Pétersbourg (1.176) où la manifestation était particulièrement suivie, ainsi qu'à Krasnoïarsk (Sibérie) et Nijni Novgorod (Volga) où environ 200 manifestants ont été arrêtés.

Selon les médias locaux, d’autres mouvements se sont déroulés à travers le pays comme à Omsk (1.000 personnes) et Ekaterinbourg avec 7.000 russes qui se sont rassemblés. Des arrestations ont eu lieu dans 86 villes.

Sur Twitter, le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a dénoncé «les détentions généralisées et l’usage disproportionné de la force».

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments.

