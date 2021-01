La Russie accuse Washington d'ingérence après les manifestations pro-Navalny

Bilan des manifestations pro-Navalny : plus de 3.000 arrestations, une femme hospitalisée, et une tension supplémentaire entre la Russie et les Etats-Unis.

Le Kremlin accuse en effet Washington d'«ingérence» dans les rassemblements survenus samedi en Russie. Ces manifestations visaient à soutenir Alexeï Navalny, principal rival de Vladimir Poutine arrêté il y a une semaine.

A priori, rien qui n'implique directement les Etats-Unis. Mais une publication sur le site internet de l'ambassade américaine de Moscou a mis le feu aux poudres. A quelques heures des manifestations, l'ambassade a communiqué les heures et les lieux des rassemblements - interdits par le gouvernement - en appelant les ressortissants américains à ne pas s'y rendre. Cette publication a été considérée par le Kremlin comme une incitation à manifester, puisque toutes les informations pratiques y étaient indiquées.

Colère du Kremlin

«De quoi s'agissait-il, d'influencer ou de donner des instructions aux manifestants ?», a réagi sur Facebook la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova. «Imaginez l'inverse, si l'ambassade russe à Washington avaient publié les itinéraires des manifestations au Capitole... Il y aurait une hystérie mondiale, des slogans russophobes, des menaces de sanction et des expulsions des diplomates russes. Nos collègues américains vont devoir s'expliquer.»

Même son de cloche du côté de Dmitri Peskov. Le porte-parole du Kremlin a réaffirmé, ce dimanche sur la chaîne publique Rossia 1, que les Etats-Unis n'avaient pas à intervenir dans les «affaires intérieures russes» : «Indirectement, cela constitue un soutien direct à l'infraction de la loi de la Fédération de Russie, via le soutien d'actions non autorisées.»

Les diplomates américains n'ont pas encore réagi. La présidence Biden a cependant condamné les arrestations survenues pendant les manifestations pro-Navalny. Selon un bilan de l'ONG OVD Info, 3.300 personnes auraient été interpellées, dont l'épouse d'Alexeï Navalny. Lui est toujours placé en détention provisoire et visé par plusieurs enquêtes judiciaires. Il avait été incarcéré dès son retour d'Allemagne, où il était resté plusieurs mois en convalescence après un empoisonnement présumé dont il accuse le Kremlin.

A voir aussi