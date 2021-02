Des momies avec des langues en or découvertes en Egypte

Les archéologues ont déterré un nouveau trésor. Des momies, vieilles de plus de 2.000 ans, ont été découvertes cette semaine dans le temple de Taposoris Magna à Alexandrie (Egypte).

Avec une petite particularité : elles possèdent des langues en or. L'équipe égypto-dominicaine qui les a trouvées suppose qu'il s'agit d'amulettes. Les Egyptiens les auraient confectionnées pour que leurs morts puissent parler dans l'au-delà, un royaume gouverné - selon la mythologie égyptienne - par le puissant dieu Osiris.

Les chercheurs, issus de l'université de Saint-Domingue (République dominicaine), ont déniché ces momies dans 16 sépultures taillées à même la pierre. La nouvelle de la découverte a été annoncée par le ministère des Antiquités égyptienne ce 29 janvier.

Masque funéraire et reine inconnue

En plus des langues en or, les archéologues ont noté des traces de décoration sur les momies les mieux conservées. En particulier des dorures représentant Osiris, mais aussi la peinture d'une tête de faucon, le symbole d'Horus, le dieu protecteur.

Il s'agit d'une énième surprise du temple de Taposoris Magna. Comme le précise Khaled Abo El Hamd, directeur général des antiquités à Alexandrie, les archéologues y ont déjà trouvé un masque funéraire de femme ainsi que huit masques en marbre vieux de 2.000 ans.

Et il est possible que le temple n'ait pas encore révélé tous ses secrets. Actuellement, plus de 200 missions archéologiques sont lancées en Egypte. La dernière découverte importante était celle de 50 sarcophages dans la nécropole de Saqqarah. Ils ont permis aux archéologues d'apprendre le nom d'une reine Nearit, jusqu'ici inconnue.

