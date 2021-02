Espace : la sonde Hope en provenance des Emirats arabes unis arrive près de Mars

C'est une première pour une nation arabe. La sonde Hope, développée par les Emirats arabes unis, va arriver dans l'orbite de Mars ce 9 février.

L'objet s'était envolé du Japon le 19 juillet dernier, lors d'une fenêtre de tir particulièrement propice pour les voyages vers Mars. En réussissant cette prouesse technologique, les Emirats arabes unis seront la cinquième nation à atteindre la quatrième planète la plus proche du Soleil.

Une fois la phase de décélération terminée viendront les tests pour s'assurer que tous les instruments embarqués sont bien fonctionnels. Une procédure qui devrait durer deux mois. L'objectif principal étant d'analyser la météorologie de la planète ainsi que le climat qui règne sur place. À partir d'avril, la sonde devrait pouvoir fournir à la Terre une image complète de la planète rouge tous les 9 jours.

Un enjeu d'influence

Le tout représente également un exemple de coopération internationale. Comme l'explique Futura Sciences, toutes les données seront transmises aux scientifiques à l'échelle mondiale. Cela pourra aider les astronomes à avoir une idée plus précise de Mars, mais aussi mieux préparer un éventuel voyage sur place dans les années à venir.

Pour les Emirats arabes unis, qui fêtent le 50e anniversaire de leur pays en 2021, cette mission est tout un symbole. D'autant que les dirigeants émiratis tentent de miser de plus en plus sur le «soft power», pour gagner en influence tout en diversifiant une économie centrée sur le pétrole. Cet objectif est tellement important qu'un «conseil pour le soft power» a été créé en 2017. Depuis, l'on a notamment pu voir l'implantation du Louvre à Abou Dhabi ou encore l'arrivée de la UAE Team Emirates dans le monde du cyclisme. Leur coureur Tadej Pogacar a notamment remporté le Tour de France en 2020. Preuve que dans la course à l'espace ou ailleurs, les Emirats ne comptent donc pas faire de la figuration.

