Conseil européen : Moyen-Orient, Ukraine, fiscalité de l'UE... Ce qu'il faut retenir des annonces des 27

Le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté les premières décisions prises par les 27, à l’issue du Conseil européen qui se tient actuellement à Bruxelles jusqu’au 19 avril. Conflit au Moyen-Orient, Guerre en Ukraine, et union des marchés de capitaux, voici tout ce qu’il faut retenir des annonces du chef de l'État.

Guerre en Ukraine

Le président de la République a réitéré le soutien de l’Union européenne à l’égard de l’Ukraine en réaffirmant la volonté des 27 de faire du soutien militaire du pays une priorité absolue. Pour cela, Emmanuel Macron a promis de renforcer la coopération de l’Union en matière de cyber-défense, de sécurisation des frontières et de fournitures de munitions et d’armes de défense. L’Union entend ainsi renforcer la coalition menée par l’Allemagne et la France pour la défense sol-air de l’Ukraine. Selon le président, les 27 membres de l’Union européenne se sont également accordés pour renforcer les sanctions économiques à l’encontre de la Russie.

Enfin, le président de la République a annoncé la création d’un nouveau régime européen de sanction destinées à lutter contre toutes les organisations qui tentent de manipuler l’information ou de créer une quelconque forme de déstabilisation politique ou d’ingérence partout en Europe.

Conflit au Moyen-Orient

Emmanuel Macron a également annoncé la condamnation la plus ferme par les 27 de l’attaque menée par l’Iran en Israël, qualifiant cette tentative d’escalade dangereuse et de menace grave pour la stabilité de la région et pour la sécurité de l’Union européenne. En conséquence, l’Union européenne a décidé de mettre en place une série de sanctions contre l’Iran, destinées à bloquer la production et le transfert de missiles et de drones à destination du Moyen-Orient et de la Russie. Le président de la République en a profité pour rappeler que l’Union européenne réclame un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Le chef de l’État a également évoqué la situation du Liban, qui est régulièment le théâtre d'échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël. Afin de préserver la stabilité du pays, l’Union européenne va garantir un soutien militaire aux forces armées libanaises couplé à un soutien économique, notamment pour prendre en charge les deux millions de Syriens installés au Liban, qui ont fui la guerre civile dans leur pays.

Le président français va ainsi recevoir le Premier ministre libanais, Najib Mikati, et le commandant en chef de l'armée libanaise, Joseph Aoun, ce vendredi à Paris.

Union des marchés de capitaux

Enfin, le président de la République a évoqué la compétitivité du marché intérieur européen. Emmanuel Macron a ainsi rappelé la volonté des 27 de mettre en place les conditions nécessaires pour créer une union des marchés de capitaux afin d’attirer les investisseurs privés pour financer les futurs grands défis auxquels sera confrontée l’Union dans les années à venir, comme les défis liés à l’innovation ou à la transition écologique.

À cet égard, l’Union européenne entend créer des mécanismes de convergence et d’harmonisation, notamment fiscale, afin d’attirer l’épargne privée européenne pour financer les projets à venir. L’objectif est de créer l’attractivité suffisante pour retenir en particulier les 300 millions d’euros d’épargne qui sont dirigés chaque année vers les États-Unis en raison de l’attractivité de leurs institutions financières pour les acteurs privés.

À terme, l’Union européenne souhaite créer les conditions nécessaires pour tendre vers une union bancaire et une convergence des fiscalités au sein des 27. Un calendrier précis sera défini à l’occasion du Conseil européen qui se tiendra en juin prochain.