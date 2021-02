Dazharia Shaffer, la star de TikTok, est morte à l'âge de 18 ans

La star de Tiktok Dazharia Shaffer, suivie sur l’application par plus d'un million de personnes, est décédée à l’âge de 18 ans.

Sa famille a annoncé la triste nouvelle ce 9 mardi février. D’après les premiers éléments de l’enquête, confiée à la police de Baton Rouge, en Louisiane, la jeune femme a mis fin à ses jours, rapporte le média People.

«Ma fille Dazharia nous a quittés tôt et a été appelée à voler avec les anges», a déclaré Raheem Alla, le père de l'influenceuse. «J'aurais seulement souhaité qu'elle m'ait parlé de son stress et de ses pensées suicidaires, a-t-il ajouté. Nous aurions pu travailler sur ça.»

Sa mère, Jennifer Shaffer, a également partagé sa douleur sur Facebook. «J'ai tellement le cœur brisé. Je ne peux vraiment pas y croire. J'aurais aimé que tu me dises que c'était une farce mais ce n'est pas le cas. J'aurais aimé mourir à ta place.»

une cagnotte lancée

Peu de temps avant de passer à l’acte, Dazharia Shaffer avait partagé sur son compte Instagram, où elle compte plus de 153.000 abonnés, deux vidéos dans lesquelles on peut la voir chanter, avec sa télécommande en guise de micro, et se brosser les cheveux.

@deesoswavyy Oh shi , I messed up a lil original sound - dee

Pour financer ses obsèques, ses proches ont décidé de lancer une cagnotte en ligne, sur GoFundMe. Au moment d'écrire ses lignes, 200 personnes ont participé et près de 4.190 dollars (environ 3450 euros) ont été récoltés.

