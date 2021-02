L'Inde a vacciné 7 millions de personnes en 26 jours

C'est peut-être en Inde que l'expression «à tour de bras» prend le mieux son sens. Ce jeudi 11 février, l'Inde a passé le cap des 7 millions de personnes vaccinées contre le coronavirus, ont annoncé plusieurs médias du pays. Il s'agit, à ce stade, de la campagne vaccinale anti-Covid la plus rapide au monde.

Dans la course planétaire engagée contre la pandémie, l'Inde mène donc la course en tête.

Selon le dernier décompte officiel établi par le ministère indien de la Santé, on recensait ainsi au total dans le pays ce jeudi 7.171.114 personnes vaccinées, comme le confirme, notamment, The Times of India.

Un record notable dans ce pays de plus d'1,3 milliard d'habitants établi en seulement 26 jours. La campagne vaccinale y a en effet démarré le 16 janvier dernier.

A titre de comparaison, les médias indiens indiquent qu'à population équivalente, il avait fallu 27 jours aux Etats-Unis pour franchir ce seuil, et 48 jours pour que le Royaume-Uni fasse de même.

Dans leur grande majorité (5,7 millions environ), ce sont des soignants engagés en première ligne face à la maladie qui ont été vaccinés.

Un des pays les plus frappés au monde

Cela peut s'expliquer par l'urgence de la situation. Après les États-Unis, les pays les plus touchés au monde sont ainsi le Brésil avec 234.850 morts et 9.659.167 cas, le Mexique avec 169.760 morts (1.957.889 cas), mais aussi l'Inde avec 155.360 morts (10.871.294 cas), devant le Royaume-Uni avec 114.851 morts (3.985.161 cas).

Par ailleurs, l'Inde est un pays dans lequel sont implantés de nombreuses usines pharmaceutiques. Le pays envoie également de nombreux personnels de santé, partout sur la planète, majoritairement à destination de pays anglophones.

Le premier ministre indien, Narendra Modi, a d'autre part indiqué, sur Twitter, qu'il s'engagerait auprès de son homologue canadien Justin Trudeau à faire son possible pour envoyer des doses de vaccins contre le COVID-19 au Canada.

