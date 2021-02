Texas : une tempête de neige fait au moins 25 morts

Au moins 25 personnes, la plupart des habitants du Texas, sont mortes dans la tempête de neige qui balaie actuellement les Etats-Unis, ont annoncé, ce mardi 16 février, plusieurs médias américains et plus largement anglo-saxons.

Ce triste bilan, démarré jeudi dernier, soit le 11 février, s'inscrit dans la vague de froid sans précédent qui frappe les Etats-Unis, avec un vent de l'Arctique qui fait s'effondrer les températures même dans des Etats du Sud comme le Texas.

De la côte Est à la côte Ouest, les pluies verglaçantes se conjuguent ainsi aux chutes de neige, ou au blizzard. Un froid polaire qui devrait encore perdurer dans les jours à venir, préviennent les services locaux de météorologie.

La situation est bien sûr plus particulièrement frappante au Texas, Etat du sud davantage habitué aux records de chaleur qu'à la glace, et qui est très affecté par cette vague de froid historique.

The Great Texan Snowstorm of 2021



11°F and still dropping #austin #texas #winterstorm2021 pic.twitter.com/0gOaidQHNH

