Coronavirus : l'espérance de vie baisse d'un an aux Etats-Unis, pire chute depuis la Seconde guerre mondiale

La pandémie de coronavirus n'est pas terminée mais laisse déjà apercevoir ses conséquences à long terme. Publié jeudi 18 février, un rapport compilant les données préliminaires des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) montre que l'espérance de vie aux Etats-Unis a chuté d'un an. Soit la baisse la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale.

Une conclusion alarmante, en particulier sachant que les chiffres retenus par le National center for health statistics ne concernent que les six premiers mois de 2020. Ainsi l'espérance de vie globale aux Etats-Unis est passée de 78,8 ans en 2019 à 77,8 ans durant ce semestre. La baisse est plus importante du côté des hommes, qui perdent 1,2 an et tombent à 75,1 ans, tandis que les femmes, avec 0,9 an en moins, se maintiennent à 80,5 ans.

#STATOFTHEDAY Life expectancy in the US declined one full year in the 1st half of 2020 to 77.8 yrs, down from 78.8 yrs in 2019. https://t.co/CfmgpUODns #longevity #pandemic #COVID19 pic.twitter.com/XgLnGMae5Q — NCHS (@NCHStats) February 18, 2021

Le phénomène est encore plus marqué pour les minorités. Selon le docteur Kirsten Bibbins-Domingo, chercheuse en équité en santé et doyenne de l'Université de Californie, «les communautés noire et hispanique ont subi le plus gros de cette pandémie».

Interrogée par l'Associated Press, elle explique que leurs membres sont plus susceptibles d'occuper des emplois exposés, à bas salaire, et de vivre dans des environnements surpeuplés où le virus se propage plus facilement. Sans compter qu'«il existe de graves disparités de santé préexistantes», augmentant le risque pour eux de mourir du Covid-19.

Ainsi, l'espérance de vie des noirs américains est à présent de 72 ans, avec près de 3 ans perdus (2,7). La baisse est moins importante pour la communauté hispanique américaine dont la longévité était déjà supérieure. Elle perd 1,9 an et tombe à 79,9 ans. En comparaison, les données concernant seulement les Américains blancs montrent une chute moindre, avec 0,8 an de moins et 78 ans d'espérance de vie.

Malheureusement, Kirsten Bibbins-Domingo s'attend à ce que «ces chiffres ne fassent qu'empirer» lorsque l'ensemble des données de 2020 seront comptabilisées. L'année dernière a déjà été identifiée comme la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis. Le pays a, pour la première fois, dépassé les 3 millions de décès annuels, toutes causes confondues.

