Droits de l'Homme : les Etats-Unis de retour dans le jeu

Une intervention attendue. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'exprimera ce mercredi devant le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, marquant le retour des Etats-Unis dans cette enceinte onusienne, trois ans après que l'administration Trump en avait claqué la porte avec fracas.

Le réengagement des Etats-Unis dans la plus haute instance des Nations unies chargée des droits humains, basée à Genève (Suisse), avait été annoncé par Antony Blinken le 8 février dernier. Dans un communiqué, le secrétaire d'Etat américain avait critiqué la politique de la chaise vide de Donald Trump, jugeant qu'elle avait été «utilisée à leur avantage par des pays au programme autoritaire», visant sans les nommer la Chine ou la Russie.

Si la nouvelle administration Biden reconnaît que le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU (CDH) est loin d'être parfait, déplorant comme sa prédécesseure «l'attention disproportionnée qu'il porte à Israël», elle estime que le seul moyen de le réformer est de «travailler avec lui». Malgré ces manques, il reste un organe essentiel, selon Antony Blinken. «Quand il fonctionne comme il se doit, le Conseil des droits de l'Homme met en exergue les pays qui ont le pire bilan en matière de droits de l'Homme et il peut être un forum important pour ceux qui combattent l'injustice et la tyrannie», souligne-t-il.

The @UN Human Rights Council is flawed and needs reform, but walking away won’t fix it. The best way to improve the Council, so it can achieve its potential, is through robust and principled U.S. leadership. Under @POTUS Biden, we are reengaging and ready to lead.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 8, 2021