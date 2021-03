États-Unis : Elle est plongée dans le coma et reçoit une greffe du foie à cause de son piercing

À New York, une femme a échappé de peu à la mort, après avoir contracté une grosse infection à cause de son piercing au nez. Elle a été placée sous coma artificiel, a reçu une greffe de foie.

Cette maman de 37 ans avait eu envie, sur un coup de tête, de se faire un piercing au nez pendant les vacances de Thanksgiving. Quelques semaines plus tard, elle a commencé à avoir des symptômes inquiétants, notamment la perte totale d’appétit et de grosses douleurs au niveau de l’estomac, rapporte le New York Post.

Par peur du Covid-19, Dana Smith n’avait pas souhaité se rendre immédiatement à l’hôpital. Elle y a cependant été transportée d’urgence, au mois de janvier, car son foie commençait à lâcher. Elle a été placée dans un coma artificiel, et les médecins lui ont diagnostiqué une rare insuffisance hépatique. Ils ont procédé à une greffe du foie pendant son coma.

Elle a découvert la gravité de son infection à son réveil, lorsque les médecins lui ont annoncé qu’elle avait subi une greffe. Durant les divers examens, lorsqu'ils ont retiré son petit diamant sur la narine, ils ont découvert que son piercing s’était infecté, et qu’elle avait ainsi attrapé l’hépatite B, une infection virale qui s’attaque au foie.

La mère de famille encourage donc toutes les personnes à se rendre à l’hôpital s’ils en ressentent le besoin, malgré la situation sanitaire : «même avec le COVID, vous devriez quand même aller vous faire examiner parce qu'on ne sait jamais», a-t-elle déclaré au média américain.

À voir aussi