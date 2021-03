A 7 ans, elle vend de la limonade pour financer son opération du cerveau

Liza, une petite Américaine de 7 ans touchée par plusieurs malformations du cerveau, doit faire face à une série d'opérations chirurgicales. Et pour pouvoir les financer, elle a décidé de vendre des limonades près de sa maison située dans l'Etat de l'Alabama.

L'information est rapportée par divers médias dont Capital ou encore Business Insider.

Comme l'expliquent les deux sites d'information, les frais d'hospitalisation de Liza sont exorbitants. Ils sont en effet estimés à environ 75.000 dollars (60.000 euros).

Squeezing the most out of life . . . I head to Boston Children's on Thursday for my first of several brain surgeries! https://t.co/TEMjNExpfT

— Liza's Lemonade (liza scott) (@lizaslemonade) February 28, 2021