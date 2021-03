Royaume-Uni : l'importation de foie gras interdite «dans les prochains mois» ?

Interdit de production sur le sol britannique depuis 2000, le foie gras est dans le viseur de Londres depuis plusieurs années et le Brexit pourrait être l'occasion de consommer la rupture. En sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni entrevoit la possibilité de proscrire également l'importation du produit, peut-être même «dans les prochains mois».

C'est en tout cas ce que suggère le ministre britannique de l'Environnement et de la Protection animale, Zac Goldsmith, selon le Daily Mail. Jusqu'ici, le foie gras pouvait entrer sur le sol britannique au nom de la libre circulation des biens, garantie par le marché unique européen. Une obligation à laquelle le Royaume-Uni n'est plus soumis depuis sa sortie de l'UE.

Well done Fortnum & Mason. Foie gras is unbearably barbaric. It’s hard to imagine anyone could watch the process and still enjoy eating it. https://t.co/tJr978VcWF

— Zac Goldsmith (@ZacGoldsmith) February 11, 2021