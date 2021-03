Meghan et Harry : le prince William réagit et assure que la famille royale n'est «pas raciste»

Suite à l’interview choc de Meghan Markle et du prince Harry à Oprah Winfrey sur la chaîne américaine CBS, le prince William a enfin pris la parole ce jeudi, et a assuré que la famille royale britannique n’était «pas raciste».

Alors en visite dans une école de l’est de Londres, le duc de Cambridge a tenu à répondre à son frère qui a dénoncé le fait que la Couronne se soit inquiétée de la couleur de peau de son fils Archie, qu’il a eu avec l’Américaine métisse Meghan Markle, avant sa naissance.

Breaking: Prince William has become the first member of the royal family to publicly address the race row sparked by Harry and Meghan’s interview. He says he hasn ‘t spoken to his brother yet but will do and royals very much not a racist family. pic.twitter.com/WPtjexzARN

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 11, 2021