Etats-Unis : le meurtrier d'Amityville meurt à 69 ans

Le fait divers avait fait trembler l'Amérique et inspiré les auteurs de films d'horreur. Plus de 45 ans après avoir commis un sextuple meurtre dans une maison d'Amityville, en banlieue de New York, Ronald DeFeo s'est éteint à 69 ans.

L'Américain avait commis son crime en 1974. À seulement 23 ans, alors qu'il dormait dans sa maison familiale, il s'était emparé d'un fusil et avait assassiné ses deux parents ainsi que ses quatre frères et soeurs. Les adultes avaient été retrouvés dans leur lit, abattus par deux balles, contre une seule pour les enfants.

Lors de son procès, le jeune homme avait plaidé la folie, assurant qu'il avait agi sur ordre de voix dans sa tête. Une défense qui ne lui aura pas empêché d'être condamné à perpétuité, avec une période de sûreté de 25 ans. Une audience pour une éventuelle remise en liberté devait être organisée l'été prochain d'après les services pénitentiaires.

À l'heure actuelle, les causes exactes de la mort du meurtrier ne sont pas encore connues. L'administration n'a pas dévoilé si Ronald DeFeo était malade avant son décès.

Pour rappel, le célèbre fait divers avait inspiré un roman puis un film d'horreur qui avait marqué l'histoire du cinéma : «Amityville : La Maison du diable», sorti en 1979. Un remake est ensuite sorti en 2005, avec Ryan Reynolds au casting. Devenue véritable symbole, la maison en question, en vente pour 850.000 dollars, avait finalement trouvé preneur en 2016.