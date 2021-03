Un nouveau spray nasal réduirait les niveaux de virus de 99%

Une nouvelle piste de traitement contre le coronavirus ? Une entreprise canadienne assure avoir mis en place un spray nasal capable de réduire les niveaux de coronavirus dans un organisme de 99% en quelques jours.

«Quand vous utilisez le spray, il tue le virus dans le nez, et réduit la charge virale», assure Gilly Regev, qui a cofondé SaNOtize, à CTV News. Testé au Canada et en Grande-Bretagne, le traitement réussirait à s'attaquer au virus suffisamment tôt avant que celui-ci ne touche les poumons.

Selon la start-up, leur spray, qui fonctionne avec du monoxyde d'azote, permettrait d'éviter les formes les plus graves de la maladie, et garantirait un retour en forme plus rapide pour les malades. «Vous êtes exposé, vous êtes testé positif et vous prenez ça. En un, deux, maximum quatre jours, vous êtes remis», promet Gilly Regev.

L'entreprise vient de demander une autorisation de mise sur le marché d'urgence au Canada, mais assure que son produit pourrait bientôt être utilisé dans le monde entier. «C'est une nouvelle pièce dans votre boîte à outils. Comme vous avez le gel hydroalcoolique et votre masque, vous aurez votre spray nasal. L'idée n'est pas de remplacer le vaccin, mais d'augmenter son efficacité», explique le cofondateur de SaNOtize.

De nouveaux essais cliniques pourraient être lancés dans les prochaines semaines pour continuer d'obtenir des données sur l'efficacité exacte du spray. Reste à savoir si celles-ci sauront convaincre les autorités sanitaires.