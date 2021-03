Le vaccin AstraZeneca efficace à 79 %, sans risque de caillots sanguins, selon une nouvelle étude

De quoi apaiser les craintes sur le vaccin AstraZeneca ? Une vaste étude clinique menée en Amérique et rendue publique ce lundi montre que le produit développé par le laboratoire suédo-britannique est efficace à 79 % contre les formes symptomatiques du coronavirus et n'augmente pas le risque de caillots sanguins.

Ces essais cliniques de phase III menés aux Etats-Unis, au Chili et au Pérou sur 32.000 volontaires montre donc une efficacité du vaccin AstraZeneca plus importante que lors des précédents tests. Fin janvier, lorsqu'elle a autorisé le produit en Europe, l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait affirmé qu'il était efficace à 60 %.

Avec un taux à 79 % selon cette nouvelle étude, le vaccin AstraZeneca, conçu avec l'université d'Oxford, reste moins efficace que ses concurrents Pfizer/BioNTech (97 % selon une récente étude en Israël) et Moderna (94 %), mais davantage que Johnson & Johnson (66 %). Par ailleurs, il réduit de 100 % le risque de formes graves de la maladie et d'hospitalisation, selon un communiqué du laboratoire.

Après avoir suscité la méfiance de certains pays en raison du faible nombre de personnes âgées et fragiles dans les essais cliniques initiaux, AstraZeneca a rectifié le tir cette fois-ci. Sur les 32.000 volontaires, dont deux tiers ont reçu au moins une injection, 20 % étaient âgés de plus de 65 ans et 60 % avaient des problèmes de santé associés à un risque plus élevé de développer une forme grave du Covid-19, comme le diabète, l'obésité ou des problèmes cardiaques.

Le laboratoire s'est félicité d'observer une efficacité de son vaccin équivalente dans la population générale et chez les plus de 65 ans (80 %).

Pas de risque accru de thrombose

Ces essais se sont également avérés rassurants concernant les possibles effets indésirables graves du vaccin, en particulier le risque de thrombose (la formation de caillots sanguins), qui a récemment poussé plusieurs pays, dont la France, à suspendre temporairement son utilisation. Ils n'ont en effet pas trouvé de risque accru de thrombose parmi les participants qui ont reçu au moins une dose, selon le communiqué.

Grâce à ces données, AstraZeneca est maintenant prêt à soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis, où son vaccin n'est pas encore approuvé. La préparation de son dossier devrait prendre quelques semaines.