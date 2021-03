New York sous le choc après l'agression d'une sexagénaire asiatique (vidéo)

Hier, la police new-yorkaise a tweeté la vidéo d'un homme frappant violemment une femme d'origine asiatique lundi, au coeur de Manhattan, et lancé un appel à témoins.

Cette nouvelle et terrible attaque s'ajoute à une série de violences anti-asiatiques qui embrasent les Etats-Unis. Les images ont été capturées par des caméras de surveillance peu avant midi depuis l'intérieur d'un bâtiment proche de Times Square. Elles montrent une femme âgée de 65 ans selon la police - dont l'identité n'a pas été précisée -, en train de marcher quand subitement, un homme s'approche d'elle, la fait tomber au sol puis lui assène plusieurs coups de pied à la tête avant de s'éloigner.

WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 3/29/21 at approx 11:40 AM, in front of 360 W 43 St in Manhattan, the suspect punched and kicked a 65-year-old woman while making anti-Asian statements. Any info? DM @NYPDTips or anonymously call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/WRE4kSHtRG

— NYPD NEWS (@NYPDnews) March 30, 2021