Les personnes vaccinées ne transmettent pas le virus, affirme le CDC américain

Les personnes complètement vaccinées ne transporteraient pas le Covid-19, et ne contamineraient donc pas les autres. C’est ce qu’a affirmé mardi la directrice du Centers for disease control and prevention (CDC), principale agence fédérale de santé publique aux Etats-Unis, suite à la publication de données mondiales.

Basée sur les vaccins à ARN (comme Moderna ou Pfizer), cette étude indique qu’ils sont efficaces à 90% pour prévenir les infections au coronavirus. Dès la première dose reçue, les risques d’être contaminés diminuent déjà de 80% (deux semaines après l’injection), grâce aux anticorps créés. Rochelle Walensky a ainsi affirmé sur MSNBC que «les personnes vaccinées ne sont pas porteuses du virus (et) ne tombent pas malades». Le tout selon des données réelles et mondiales, pas uniquement selon des tests cliniques, a-t-elle précisé.

Toujours selon l’étude du CDC, les cas asymptomatiques seraient eux aussi empêchés par la vaccination. De quoi en conclure que les doses ne permettraient pas seulement de protéger contre les effets du virus (les symptômes), mais également à empêcher qu’il pénètre dans l’organisme. Or, de nombreux scientifiques se questionnaient sur cette dernière particularité, faute de données suffisantes.

CDC Director Dr. Rochelle Walensky: “Our data from the CDC today suggest that vaccinated people do not carry the virus.” pic.twitter.com/9W1SHecSEm — The Recount (@therecount) March 30, 2021

Si les annonces du CDC se confirmaient, il s’agirait donc d’une excellente nouvelle pour la protection de la population mondiale contre le coronavirus.