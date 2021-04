Covid-19 : Quels pays ont déjà franchi la barre des 100.000 morts ?

97.446 Français sont morts du coronavirus depuis le début de la pandémie. Un sombre bilan, qui se rapproche de plus en plus du pallier des 100.000 décès.

Quelques pays ont déjà franchi cette barre symbolique. D'abord les Etats-Unis : avec 559.117 morts, il s'agit du pays le plus endeuillé par le Covid-19. Viennent ensuite le Brésil (340.776 morts), le Mexique (205.598 morts), l'Inde (166.862 morts), le Royaume-Uni (127.171 morts) et l'Italie (112.374).

La France est 8ème dans le classement. Elle est précédée par la Russie, qui comptabilise 100.158 morts, selon les données du 8 avril de l'Université John Hopkins.

Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Un nombre élevé de morts, comme aux Etats-Unis, ne signifie pas que l'épidémie y sévit plus fortement qu'ailleurs. Si l'on rapporte le nombre de morts à la population, le classement est totalement différent.

La République Tchèque est le pays ayant recensé le plus de décès par rapport à sa population, avec 2.551 morts pour 1 million de personnes. Le micro-Etat de Saint-Marin la suit de près (2.504 morts pour 1 million), tout comme la Hongrie (2.319 morts pour 1 million) et la Bosnie-Herzégovine (2.173 morts pour 1 million). La France occupe la 25ème place du classement avec 1.429 morts pour 1 million de personnes, selon les données du 8 avril d'Our World in Data.

En un an, le Covid-19 a tué presque 2,9 millions de personnes à travers le monde. 133,3 millions de cas ont été recensés depuis le début de la pandémie.