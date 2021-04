A 104 ans, une Colombienne guérit deux fois du Covid-19

En Colombie, une vieille dame fait actuellement la une des journaux. Du haut de ses 104 ans, elle a survécu deux fois au coronavirus, devenant dans la foulée la patiente la plus âgée à avoir guéri deux fois de la maladie.

La vie de Carmen Hernandez a basculé une première fois au mois de juin dernier. C'est dans sa maison de retraite de Tunja (à une centaine de kilomètres de Bogota) où elle vit depuis vingt-cinq ans qu'elle a contracté le Covid-19.

A ce moment-là, les médecins l'auscultent et constatent que malgré sa grande fatigue, elle n'a pas besoin d'assitance respiratoire. Au bout de quelques jours de quarantaine, la maladie n'est plus qu'un lointain souvenir pour Carmen Hernandez.

deux victoires contre le covid

Huit mois plus tard, la campagne de vaccination commence en Colombie et la centenaire accepte de figurer parmi les premiers vaccinés. Quelques jours seulement après avoir reçu sa première dose, Carmen Hernandez ressent de nouveau une intense fatigue accompagnée cette fois-ci de difficultés respiratoires. Le verdict est sans appel : elle est de nouveau infectée par le virus et plus sévèrement touchée.

Emmenée en urgence aux soins intensifs, la centenaire a été placée sous assistance respiratoire et passera 21 jours dans un état semi-comateux avant de revenir peu à peu à elle.

Elle a finalement obtenu l'autorisation de quitter sa chambre d'hôpital au début de la semaine. La patiente surnommée «Carmencita» est rentrée chez elle sous les 'vivas' du personnel hospitalier.