Britney Spears : vaccinée contre le Covid-19, elle rassure ses fans dans une vidéo

La chanteuse Britney Spears a été vaccinée jeudi contre le Covid-19. Et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elle a donné de ses nouvelles.

«Les gens sur internet disaient que cela faisait mal et que c'était comme si la balle d'une arme transperçait votre bras. Mais je n'ai rien senti. Je me sens bien et j'espère que cela va continuer», a déclaré la star notamment sur Instagram.

On la voit tout sourire face caméra, accompagnée de son compagnon Sam Asghari, l’acteur et influenceur fitness de 27 ans. «High-five ! (Tape m’en cinq, en français)», a scandé le couple visiblement très content de cette première injection. «Comme l’a dit Sacha Baron Cohen, un grand succès», a ajouté le petit-ami de Britney Spears en commentaire.

De quoi rassurer ses fans alors que la chanteuse de 39 ans a récemment affirmé avoir «pleuré pendant deux semaines» après avoir regardé «Framing Britney Spears». Ce documentaire produit par le New York Times porte sur la gloire qu’a connu la jeune femme dans les années 1990, ainsi que sur la violence dont ont pu faire preuve les médias à son encontre.