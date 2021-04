Les vaccins chinois ne sont pas vraiment efficaces, admet un officiel

Un aveu de faiblesse. Le plus haut responsable du contrôle des maladies en Chine a remis en cause l'efficacité des vaccins chinois. Pour pallier ce manque de protection, les autorités envisagent de combiner plusieurs sérums.

Ils «n’ont pas de taux de protection très élevés», a déclaré Gao Fu le directeur du centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCCPM), lors d’une conférence, samedi, à Chengdu.

Le mélange de différents vaccins envisagé

«La possibilité d'avoir recours à différents vaccins issus de techniques distinctes est maintenant officiellement envisagée», a déclaré Gao Fu.

Cette technique est déjà étudiée ailleurs dans le monde. Des chercheurs anglais se penchent en effet sur la possibilité de mélanger une dose d’AstraZeneca avec une dose de Pfizer-BioNTech - plus efficace qu'AstraZeneca - afin de renforcer l'efficacité du premier.

Bientôt un vaccin à ARN messager chinois ?

Depuis plusieurs mois, Pékin défend l'efficacité de ses vaccins, quitte à faire des coups bas à ses concurrents. Le pouvoir a en effet tenté de semer le doute sur l'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech - qui utilise la technique ARN messager - en pointant des effets secondaires potentiels auprès de sa population.

Mais le pays tente maintenant de fabriquer son propre vaccin à ARN messager, comme l'a indiqué un autre responsable du CDC. «Les vaccins à ARNm développés dans notre pays sont également entrés dans la phase d'essais cliniques», a déclaré Wang Huaqing, sans donner de calendrier.

Une centaine de millions de doses distribuées à l'étranger

Les vaccins fabriqués par Sinovac, une entreprise privée, et Sinopharm, une entreprise publique sont les vaccins chinois qui ont été le plus exportés. Une centaine de millions de doses a été distribuée dans plusieurs dizaines de pays, dont le Mexique, la Turquie, l'Indonésie, la Hongrie, le Brésil et la Turquie.

L'efficacité d'un vaccin Sinovaccontre le Covid-19 a été estimée à 50,4 % par des chercheurs au Brésil, près du seuil de 50% à partir duquel un vaccin est considéré comme utile par les experts. En comparaison, le niveau d'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech s'élève à 97%.