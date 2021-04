Funérailles du prince Philip : qui seront les 30 personnes présentes ?

Les funérailles du prince Philip, qui s’est éteint le 9 avril dernier à l’âge de 99 ans, se dérouleront ce samedi à la chapelle St-Georges, au château de Windsor. En raison de la pandémie de Covid-19, seulement trente invités pourront assister à la cérémonie.

Autour de la reine Elizabeth II, qui fera ses adieux à l’amour de sa vie, son «roc» comme elle le qualifie, des proches triés sur le volet pour des obsèques qui devraient être suivies par des millions de téléspectateurs à travers le monde.

Today, members of the Royal Family have shared photographs of The Duke of Edinburgh, remembering him as a father, grandfather and great-grandfather. pic.twitter.com/vG7CEg1C3M — The Royal Family (@RoyalFamily) April 14, 2021

Le prince Charles sera présent pour rendre un dernier hommage à son père, avec qui il entretenait des relations complexes. L’aîné de la fratrie et héritier du trône aura à ses côtés sa deuxième épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles. Sa Majesté pourra également compter sur le soutien de ses trois autres enfants.

La princesse Anne sera en effet accompagnée de son époux, le vice-amiral Timothy Laurence, et de ses enfants Zara Tindall et Peter Phillips, lequel est séparé de sa femme Autumn Kelly. Tout comme le prince Edward qui fera le déplacement avec son épouse Sophie de Wessex et leurs deux enfants Louise et James Moutbatten-Windsor. Son frère, le prince Andrew, viendra aussi se recueillir avec ses filles Beatrice et Eugenie et leurs conjoints respectifs, Edoardo Mapelli Mozzi et Jack Brooksbank.

ses petits-enfants, sa famille allemande... et son amie «penny»

Sur cette liste dévoilée par le palais de Buckingham figurent également le prince William - duc de Cambridge et deuxième dans l'ordre de succession à la couronne - et son épouse Kate. Jugés trop jeunes, leurs enfants George (7 ans), Charlotte (5 ans) et Louis (2 ans) ne participeront pas en revanche à la cérémonie. Le prince Harry, qui est en froid avec la famille royale depuis son interview choc avec Oprah Winfrey, traversera l'Atlantique pour saluer une dernière fois la mémoire de son grand-père, mais sans sa femme Meghan Markle qui, enceinte de leur petite fille, doit rester chez elle en Californie sur avis médical.

La reine Elizabeth II a invité les enfants de sa petite sœur Margaret disparue en 2002 : Lady Sarah Chatto et son mari Daniel, ainsi que le comte de Snowdon David Armstrong-Jones. Le duc de Gloucester, le duc et la duchesse de Kent, et la princesse Alexandra, cousins de la souveraine, assisteront aussi aux funérailles.

La branche allemande de la famille du prince Philip sera par ailleurs représentée avec la présence du prince héritier Bernhard de Bade, et des princes Donatus de Hess et Philippe de Hohenlohe-Langenbourg.

Outre le secrétaire particulier du prince Philip, Archie Miller Bakewell, qui est l'un des rares invités non-membres de la famille royale, une dernière personne, et non des moindres, rejoindra enfin l’assemblée ce samedi après-midi : la comtesse Mountbatten de Birmanie. Surnommée «Penny», cette femme a entretenu une relation amicale très forte avec l'époux de la reine pendant de nombreuses années.

A noter que le Premier ministre Boris Johnson a indiqué qu’il préférait laisser sa place à un proche du prince qui s’est éteint «paisiblement». En temps normal, et sans crise sanitaire, 800 personnes auraient été invitées.