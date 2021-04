Coronavirus : les autorités brésiliennes conseillent aux femmes de repousser leur projet de grossesse

Au Brésil, le P1, variant particulièrement contagieux du Covid-19, a tué 80 femmes enceintes depuis le début de l'année. Un phénomène qui inquiète suffisamment les autorités pour qu'elles conseillent à celles qui souhaitent devenir mères de repousser leur projet.

Lors d'une conférence de presse, vendredi 16 avril, le secrétaire du ministère de la Santé, Raphael Camara, a suggéré aux Brésiliennes d'attendre «un meilleur moment», à savoir après le pic de l'épidémie que connaît actuellement le pays, pour pouvoir «vivre [leur] grossesse dans de meilleures conditions».

Gestantes, puérperas e lactantes: Saúde orienta a vacinação contra a #COVID19 para mulheres de grupos prioritários. Entenda a orientação do @minsaude https://t.co/xOLE9sCJDl — Ministério da Saúde (@minsaude) April 16, 2021

Selon lui, «l'expérience clinique des spécialistes montre que ce variant agit de manière agressive chez les femmes enceintes». Précisant qu'il n'existe pour l'instant pas «d'étude nationale ou internationale» à ce sujet, Raphael Camara, dont les propos sont rapportés par RFI, évoque néanmoins des formes graves du Covid-19 contractées par des femmes lors des premier et second trimestres de leur grossesse

Le secrétaire du ministère brésilien de la Santé fait le parallèle avec l'épidémie de Zika, en 2016, virus à l'origine de malformations sévères chez le foetus. A l'époque, «on a assisté à une diminution des grossesses au Brésil, assure-t-il. Et ensuite cela a augmenté».

Le politicien estime qu'il serait judicieux de procéder de la même façon face au coronavirus. En tout cas, lorsque c'est possible. Il nuance son propos, jugeant qu'«on ne peut pas dire ça à quelqu'un qui a plus de 42 ou 43 ans. Mais dans le cas d'une femme jeune, qui peut choisir plus facilement le moment de sa grossesse, c'est préférable jusqu'à ce que la situation revienne à la normale», développe-t-il.

Le Brésil est le deuxième pays le plus touché par la pandémie de Covid-19, juste derrière les Etats-Unis, avec 371.678 décès. Une Commission d'enquête parlementaire a été installée mardi 13 avril et doit se pencher sur d'éventuelles «omissions» du gouvernement de Jair Bolsonaro dans la lutte contre le coronavirus. Selon Médecins sans frontières, qui dénonce sa gestion chaotique de la crise, les Brésiliens sont confrontés à une véritable «catastrophe humanitaire».