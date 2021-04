Espagne : une fabrique clandestine d’armes en 3D découverte par la police

La police espagnole a annoncé avoir démantelé un atelier clandestin qui fabriquait des armes à l’aide d’imprimantes 3D, à Santa Cruz de Tenerife, aux îles Canaries.

L’homme de 55 ans derrière cet atelier clandestin était suspecté par les autorités d’acheter et de vendre des armes et des pièces détachées sur internet. C’est lors de la perquisition de son local en septembre dernier que les policiers ont trouvé deux imprimantes 3D qui lui servaient à produire des répliques de fusils d’assaut, carabines, armes de poing, chargeurs, mais aussi couteaux, machettes et tasers, rapporte le quotidien espagnol El País. L'affaire était jusqu'à présent protégée par le secret de l'instruction.

Selon les informations fournies par la police espagnole, cet homme avait un certain penchant pour les armes, et avait été militaire au Venezuela avant de partir vivre dix ans aux États-Unis où il fréquentait des salles de tir.

Dans son atelier, les forces de l’ordre ont également retrouvé plusieurs objets portant des symboles nazis, mais également une trentaine de manuels sur la fabrication d’explosifs, la guérilla, et le maniement des armes à feu, dont un «manuel du terrorisme», ainsi que plusieurs produits chimiques utilisés dans la fabrication d’engins explosifs.

Dans un communiqué publié par le ministère de l’Intérieur, la police nationale espagnole indique que l’impression 3D «est une technologie perturbatrice qui augmente de manière exponentielle le danger de prolifération des armes à feu en facilitant l'accès aux armes à feu pour les groupes criminels ou terroristes.»

Elle rappelle que lors de l’attentat de Halle en Allemagne, en octobre 2009, le terroriste antisémite d’extrême droite Stephan Balliet avait notamment utilisé un fusil fabriqué à l’aide d’une imprimante 3D.