Elle confond son collyre avec de la colle, sa lentille lui sauve la vue

Elle a bien failli perdre la vue dans cet accident. Une Américaine s'est collé un œil la semaine dernière, après avoir confondu son collyre avec son flacon de colle pour les ongles. Sa lentille de contact l'a sauvée.

Cet accident est arrivé en plein nuit. Vers 1h du matin, Yacedrah Williams, une habitante du Michigan, s'est réveillée et rendue compte qu'elle s'était endormie avec ses lentilles. Naturellement, elle a voulu les enlever avant de poursuivre sa nuit.

Mais ses yeux particulièrement secs ne rendaient pas la tâche facile. Elle a fouillé dans son sac à main, à tâtons, pour y trouver sa petite bouteille de gouttes ophtalmiques. Encore somnolente, elle a mis la main sur un flacon de la même taille, qu'elle pensait être ce qu'elle cherchait.

A l'instant où elle a pressé dessus et où une goutte de liquide est sortie, c'est là qu'elle a remarqué son erreur. Mais il était trop tard, la colle, qu'elle utilise pour réparer ses ongles cassés, était déjà tombée dans son œil. «J'ai essayé de l'essuyer et cela m'a fermé l'œil», a-t-elle expliqué à la chaîne de télévision locale WXYZ.

Une lentille providentielle

Paniquée, elle a crié pour réveiller son mari et lui demander d'appeler les urgences. Pendant ce temps-là, Yacedrah Williams a mouillé abondamment son œil avec de l'eau froide. Un bon réflexe selon un ophtalmologue interrogé par la chaîne WXYZ.

A l'hôpital, les médecins sont parvenus à ouvrir l'œil de l'Américaine, qui a perdu ses cils dans l'opération, puis à retirer la lentille. C'est sur elle que la colle est tombée, lui sauvant la vue. Après cette péripétie, qui heureusement pour elle s'est bien terminée, Yacedrah Williams a assuré qu'elle n'allait plus jamais ranger son collyre et sa colle à ongles dans le même sac. «Je pense même ne plus jamais utiliser de colle à ongles», a-t-elle confié.