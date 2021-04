Fausse couche : un phénomène «minimisé» qui touche pourtant une femme sur dix

Phénomène intime et douloureux, la fausse couche est souvent passée sous silence alors même qu'elle touche 10,8% des femmes dans le monde, selon un rapport publié ce mardi 27 avril dans The Lancet. Avec 23 millions de grossesses perdues chaque année, il est temps, selon cette étude, de ne plus «minimiser» cette souffrance et de lui apporter un suivi adéquat.

Les auteurs du rapport estiment que les fausses couches représentent environ 15% du total des grossesses dans le monde sur un an. Soit 44 femmes enceintes qui perdent l'enfant qu'elles portent chaque minute. La plupart du temps, le phénomène ne se produit qu'une seule fois. Les chiffres montrent que les fausses couches récurrentes sont nettement moins fréquentes : 1,9% des femmes en ont connu deux et 0,7% en ont fait trois.

