Lettonie : la mort d'un jeune homosexuel brûlé vif entraîne une polémique nationale

En Lettonie, la mort d'un jeune homosexuel est au coeur d'une polémique depuis plusieurs jours. Il a été brûlé vif , ses vêtements arrosés d'essence puis enflammés.

Normunds Kindzulis, un soignant de 29 ans, a été retrouvé en feu le 23 avril dernier devant son domicile de Tukums (ouest de la Lettonie). Brûlé à 85%, il est décédé cinq jours plus tard, le 28 avril. C'est son collègue et colocataire qui l'a retrouvé «en train de brûler comme une torche» devant leur appartement. «J'ai tenté d'éteindre les flammes, je l'ai transporté et mis dans la baignoire, mais les brûlures étaient trop graves, ses vêtements grillés incrustés dans la peau» a-t-il expliqué au site d'information Delfi.

Normunds Kindzulis, a victim of the homophobic arson attack in Latvia last week, has succumbed to his injuries. Our deepest condolences to his partner and family, and to all our community in Latvia. pic.twitter.com/IM90oTk80E

