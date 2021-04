ISS : Cette appli vous permet d’observer la Terre comme Thomas Pesquet

Si vous souhaitez observer la Terre en direct comme Thomas Pesquet, l'appli ISS Live Now mérite votre attention. Grâce à plusieurs caméras de la station spatiale, on peut voir la planète bleue à 400 km d'altitude.

Cette application, disponible gratuitement sur iOS et Android, nous met ainsi dans la peau des astronautes qui y résident. Son interface permet ainsi de profiter d'un streaming vidéo en direct de ces images captée notamment par la Nasa et les autres agences spatiales.

Des outils pour suivre la vie de la station

Une carte générée avec Google Map permet de savoir en temps réel où se trouve l'ISS afin de mieux comprendre quel territoire est survolé. ISS Live Now permet également d'obtenir des informations intéressantes, notamment sur la vitesse à laquelle orbite la station spatiale internationale, son altitude ou encore les conditions de visibilité.

Surtout, les utilisateurs peuvent suivre au quotidien ce qui se passe à bord . Si une caméra permet de voir la Terre et d'assister aux levers et aux couchers de soleil, d'autres caméras reliées à Nasa TV. On peut alors suivre la vie des astronautes et notamment de Thomas Pesquet en apesanteur, leurs travaux, mais aussi suivre des sorties extravéhiculaires, lorsque les spationautes revêtent leurs scaphandres pour intervenir à l'extérieur de la station. Il est bien sûr possible de faire des captures d'écran avec votre mobile pour partager les moments que vous appréciez.

Les concepteurs de l'application permettent également de revoir certains événements et certaines interventions marquantes de l'histoire de l'ISS par le biais des réseaux sociaux. Le compte Twitter, @isslivenow, permet notamment de revoir certaines vidéos.