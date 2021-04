Thomas Pesquet : en orbite au-dessus de la France, l'astronaute photographie sa Normandie natale

Arrivé à bord de la Station spatiale internationale (ISS) samedi, Thomas Pesquet a repris ses bonnes habitudes en photographiant la Terre.

Et pour son premier cliché de la planète bleue, le hasard a parfaitement fait les choses. Ou plutôt l'orbite de l'ISS. En effet, comme l'explique l'astronaute dans un tweet, la station effectue une trajectoire «d'est en ouest». Résultat : le Français s'est retrouvé au-dessus de l'Hexagone, et plus précisément de «[sa] Normandie natale».

La trajectoire de la Station va toujours d'ouest en est : une chance pour ma Normandie natale, sous le soleil comme toujours (quoi qu’en diront les rageux ). Elle ouvre le bal des photos depuis l’orbite ! #MissionAlpha pic.twitter.com/hOdbvEK8nm — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 27, 2021

L'occasion pour le natif de Rouen de prendre sa région en photo et de prouver qu'elle est «sous le soleil comme toujours (quoi qu'en diront les rageux)».

Un cliché bien chauvin donc, pour ouvrir «le bal des photos depuis l'orbite». Lors de son premier voyage dans la Station spatiale internationale, en 2016/2017, Thomas Pesquet avait en effet eu l'occasion de prendre des milliers de photos de notre planète. Des images impressionnantes de villes, paysages ou phénomènes naturels qui ont été répertoriées par l'Agence spatiale européenne sur une carte interactive.