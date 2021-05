Les Etats-Unis sont vus comme le pays le plus dangereux pour la démocratie, devant la Chine et la Russie

Des résultats qui en surprendront plus d'un. Selon un sondage réalisé dans 53 pays du monde, les Etats-Unis sont perçus par les citoyens comme la plus grande menace pour la démocratie, devant la Russie et la Chine.

Ainsi, d'après les données révélées par le Guardian, 44% des personnes interrogées estiment avoir peur de la politique américaine pour la démocratie dans leur pays. À noter que le sondage a été réalisé entre février et avril 2021, ce qui montre que l'élection de Joe Biden n'a pas entraîné de changements dans la perception des Etats-Unis à l'étranger. En comparaison, les sondés se disent effrayés de la Chine à 38% et de la Russie à 28%. Le média britannique explique que cette vision des Etats-Unis comme une menace s'est particulièrement accentuée en Chine et en Allemagne.

Mais outre l'influence de Washington, les habitants des pays sondés semblent inquiets. Si 81% des interrogés expliquent que la démocratie est importante à leurs yeux, seuls 53% estiment vivre dans un pays vraiment démocratique. La principale menace sur les libertés, d'après eux, concerne les inégalités qui pèsent sur les habitants. Une tendance qui se retrouve même en Arabie Saoudite ou en Egypte, où la liberté d'expression n'y apparait pas aussi importante.

Les entreprises de la tech ciblées

Enfin, alors que les résultats sont présentés au G7 des ministres des Affaires étrangères qui se tient en ce moment à Londres, les interrogés semblent plus effrayés par les entreprises de la tech que des différents pays cités plus haut. 48% estiment que celles-ci menacent en effet la démocratie. Un chiffre qui monte à 62% aux Etats-Unis.

Anders Fogh Rasmussen, président de l'Alliance of Democracies Foundation et qui a commandé le sondage, explique que les résultats «montrent que la démocratie est toujours vivante dans l'esprit et le coeur des gens». Conscient que l'épidémie de coronavirus a entraîné des défis à ce niveau-là, il demande à ce que «plus de démocratie et de liberté» soient données «aux peuples qui veulent voir leur pays devenir plus démocratique».