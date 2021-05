La vidéo d’un migrant pleurant dans les bras d’une humanitaire fait le tour du monde

Il y a quelques jours, alors que des milliers de personnes ont afflué jusqu’à l’enclave espagnole de Ceuta, un migrant originaire du Sénégal a été réconforté par une aide bénévole venue apporter son soutien. Les images de leur accolade ont fait le tour de la toile en seulement 24 heures.

Sur la vidéo, Luna Reyes, qui oeuvre pour la Croix-Rouge, n’hésite pas à prendre l’homme dans ses bras et le serrer contre elle. Après un périple éprouvant au péril de sa vie, ce dernier avait réussi à rejoindre la plage de Tarajal.

Désorienté, le jeune migrant a pu être rassuré le temps de quelques minutes, grâce à l’accueil de la jeune femme, qui lui a notamment apporté de l’eau. «Il pleurait, je lui ai tendu la main et il m’a serré dans ses bras. Il s’est accroché à moi. Cette étreinte a été sa bouée de sauvetage» a-t-elle témoigné.

Interviewée par le média Espagnol RTVE le jour de l’événement, la bénévole de 20 ans répétait «qu’elle venait de lui faire un câlin, et que faire ça à quelqu’un qui demande de l’aide est la chose la plus normale au monde».

D’après le récit de Luna Reyes, le jeune homme «lui a parlé en français et bien qu’elle n’a pas tout compris, elle était convaincue qu’il énumérait la liste des amis qu’il a perdus en cours de route». Elle l’a d’ailleurs aperçu en train de pleurer, alors qu’il tenait la main d’un de ses proches qui semblait inconscient.

Ces derniers jours, les associations humanitaires ont été témoins d’une crise migratoire sans précédent sur la côte espagnole, sur laquelle près de 8000 personnes sont arrivées. Attristée, Luna Reyes dit culpabiliser de ne pas avoir pu empêcher le jeune subsaharien d’avoir été renvoyé de l’autre côté de la frontière.

Marquée par cette rencontre qu’elle a faite, la jeune femme admet «trouver insupportable de ne pas connaitre le nom de l’homme sénégalais aux grands yeux noirs qui pleurait et criait à l’aide, et qui méritait plus qu’un câlin».

Luna represents our very best.





I couldn't be more proud of her and the millions of Red Cross and Red Crescent volunteers.#GraciasLuna, for shining a light. Gracias Luna, for showing the world what humanity looks like. https://t.co/hsAJM23G0U

— Jagan Chapagain (@jagan_chapagain) May 20, 2021