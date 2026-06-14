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Cyclisme : l'incroyable victoire du Belge Liam Slock après avoir chuté en célébrant sur la ligne d’arrivée (vidéo)

Liam Slock a signé une victoire assez cocasse sur le GP Gippingen (Canton d'Argovie) dimanche. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Ce dimanche 14 juin, le cycliste belge Liam Slock a remporté le Grand Prix Gippingen mais a chuté sur la ligne d’arrivée en voulant célébrer sa victoire.

Il aura donc fallu vérifier à la photo-finish. Liam Slock a signé une victoire assez cocasse sur le GP Gippingen (Canton d'Argovie) dimanche, en chutant au moment de célébrer à un mètre de l’arrivée. Le Belge de Lotto-Intermarché a glissé par terre sur la ligne, qu'il a franchie in extremis en vainqueur devant Aleksandr Vlasov et Richard Carapaz.

Alors qu’il se dirigeait vers sa première victoire dans cette course suisse, le cycliste belge de 25 ans s’est retourné une dernière fois et s’est pris la tête entre les mains. Il a chuté à ce moment là.

«Photo-finish inoubliable pour la première victoire pro de Liam Slock», a posté ironiquement la formation Lotto-Intermarché du coureur de Gand en partageant les images de sa chute victorieuse faisant le bonheur des réseaux sociaux.

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A noter la présence du Français Julian Alaphilippe qui a termine cinquième, son meilleur résultat cette année en course.

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