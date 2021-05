Chine : les familles pourront désormais avoir trois enfants

C'est une petite révolution en Chine. Après avoir mis fin à la «politique de l'enfant unique» en 2016, Pékin a décidé ce lundi d'aller plus loin et d'autoriser les couples à avoir trois enfants.

Ce passage de la limitation de deux à trois enfants a été approuvé lors d'une réunion du bureau politique du Parti communiste dirigée par le président chinois Xi Jinping, a rapporté lundi l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Il est vu comme une solution au vieillissement de la population du pays le plus peuplé de la planète (1,4 milliard d'habitants), causée par une chute de la natalité.

Des constats mis en lumière par les résultats du dernier recensement réalisé en 2020, publiés début mai. L'an dernier, le nombre de naissances est tombé à 12 millions (soit 1,3 enfant par femme), soit un plus bas depuis les années 1960. Si l'on regarde la dernière décennie, entre 2010 et 2020, la population de l'Empire du Milieu a augmenté de 5,38 % seulement (0,53 % en moyenne par année), soit sa progression la plus faible depuis les années 1960. Aujourd'hui, les personnes en âge de travailler (de 15 à 59 ans) ne représentent plus que 63,35 % de la population totale, un chiffre en repli de 6,79 points sur 10 ans.

Des «mesures de soutien» promises

La Chine a pourtant fait des efforts pour relancer la natalité, en mettant fin en 2016 à la controversée «politique de l'enfant unique», mise en place en 1979 pour limiter l'explosion de la population. Malgré un frémissement à court terme, la mesure n'a pas permis d'enrayer la chute des naissances sur le long cours, dans un pays où élever un enfant dans une grande ville coûte cher, notamment en frais d'éducation et de logement.

Pour inciter les Chinois à faire plus d'enfants, Pékin a promis que des «mesures de soutien» accompagneraient cette nouvelle politique nataliste, a expliqué l'agence Chine nouvelle, sans en préciser le détail.